Bolsonaro critica Lula pelo fim do saque-aniversário do FGTS

O fim do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e a destinação à União do dinheiro esquecido nos bancos foram alvos de críticas do ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais.

“Lula apoia o fim do Saque-Aniversário de FGTS. Ou seja, o trabalhador vai ter que pagar juros se quiser pegar seu próprio dinheiro […] Depois de invadir a conta bancária do trabalhador, Lula agora vai invadir o FGTS”, declarou Bolsonaro em uma publicação em sua conta no Instagram na sexta-feira, 13.

O governo federal negou que apropriação de R$ 8,6 bilhões de recursos “esquecidos” em contas particulares configure “confisco” de contas bancárias. A declaração se deu depois que o Congresso aprovou a medida para subsidiar a desoneração de 17 setores da economia e de municípios com até 156,2 mil habitantes. A renúncia total é de R$ 26 bilhões.

Já em relação ao fim do saque-aniversário, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou na 5ª (12.set), que o presidente Lula autorizou a medida. Segundo ele, o projeto deve ser enviado ao Congresso em novembro, logo depois das eleições. O ministro deu a declaração em entrevista à TV Globo. Em contrapartida, o governo deve propor que o trabalhador do setor privado tenha mais acesso a crédito consignado.

O saque-aniversário foi criado em 2020, ainda durante a gestão Bolsonaro. A adesão é opcional. O trabalhador tem direito de sacar uma parcela do FGTS quando completa mais 1 ano de vida. Mas, ao optar por essa modalidade, abre mão de receber o valor integral da conta do fundo se for demitido e só recebe a multa (em caso de demissão sem justa causa).