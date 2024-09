Bolsonaro culpa Lula por incêndios em áreas rurais: "Mão do Capeta”

Bolsonaro atribui a Lula a onde de incêndios no Brasil - Foto: Reprodução / Instagram

O ex-presidente Jair Bolsonaro atribui a onda de incêndios nas zonas rurais dos estados do Centro-Oeste e no Sudeste, ao atual chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em um publicação nas redes sociais, Bolsonaro postou uma montagem formando uma mão de quatro dedos, fazendo alusão ao seu sucessor, em meio ao fogo.

“Eu sabia, nesse incêndio tinha a mão do Capeta”, diz a legenda do vídeo, que tem apenas 18 segundos.

O delegado da Polícia Federal, Humberto Freire de Barros, diz acreditar que parte dos incêndios de grande proporção vem sendo orquestrado por “ações coordenadas”.

“A gente vê que alguns incêndios começaram quase que ao mesmo tempo. Isso traz o indício de que podem ter acontecido ações coordenadas. É um ponto inicial da investigação”, disse o delegado, em entrevista ao GloboNews.

De janeiro a agosto de 2024 os incêndios no Brasil já atingiram 11,39 milhões de hectares do território do país, segundo dados do Monitor do Fogo Mapbiomas, divulgados na quinta-feira, 12. Desse total, 5,65 milhões de hectares foram consumidos pelo fogo apenas no mês de agosto, o que equivale a 49% do total deste ano.

Os estados do Mato Grosso, Pará e Mato Grosso do Sul foram os mais atingidos pelas chamas no mês de agosto.