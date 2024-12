Bolsonaro diz desconhecer plano de assassinato contra Lula

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - Foto: Evaristo Sá | AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) diz desconhecer o plano de execução do presidente Lula (PT), seu vice Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. O caso foi descoberto na manhã desta terça-feira, 19, após Operação Contragolpe, deflagrada pela Polícia Federal.

De férias no Nordeste, o ex-presidente afirmou aos aliados que está avaliando se pronunciar sobre o caso, por meio de nota oficial, segundo informações do blog Caio Junqueira, da CNN Brasil.

O ex-mandatário escolheu o estado de Alagoas para passar o período de descanso, na pousada do ex-ministro Gilson Machado, localizada em São José dos Milagres.

O entorno do liberal, contudo, acredita que o desdobramento do caso poderá ser negativo para o ex-presidente, resultando na geração de "ruídos" na imagem de Bolsonaro, nesta reta final do inquérito sobre a y entativa de golpe de Estado.