Bolsonaro diz que será candidato em 2026: “Pessoal tem saudade de mim"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira, 22, que será o candidato da direita à Presidência nas eleições presidenciais de 2026. Bolsonaro disse que o candidato em 2026 é o "Messias", em referência a seu nome do meio. Ele está inelegível desde 2023.

A declaração foi dada em uma agenda do prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), em uma churrascaria localizada na zona sul de São Paulo, com aliados políticos. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) também afirmou que o candidato à Presidência será Bolsonaro.

Na ocasião, ele criticou o presidente Lula (PT) por não ter deixado líderes políticos para substituí-lo. "Quem é o substituto do Lula no Brasil na política? Não tem. De Bolsonaro? Estão por aí. Eu colaborei para formar alianças, estou muito feliz com isso. Só fiz um bom governo, o povo reconhece. O pessoal tem saudade de mim. Sou o ex mais amado do Brasil."

Declarado inelegível pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Bolsonaro afirmou que "sofre perseguições". "Estou inelegível porque primeiro abuso de poder político, reunindo embaixadores fora de época de campanha, o que eu ganhei politicamente me reunindo com embaixadores que é uma política privativa minha, depois abuso de poder econômico, acabou o 7 de setembro, ocupei o carro de som do pastor Silas Malafaia", disse aos jornalistas.

"É uma perseguição ou não é?", disse Bolsonaro, ao voltar a defender não ter havido tentativa de golpe no 8 de Janeiro. "Golpe como começa um estado de sítio. O presidente os conselhos da República, da defesa, solicitando autorização para decretar estado de sítio. Alguma dessas medidas foi tomada? Não. Não foi tomada. Podia estar nos Estados Unidos trabalhando, tinha muita oportunidade por lá."