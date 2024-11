PF nega revogação de porte de arma a aliado de Bolsonaro

Jair Bolsonaro e seu aliado Fabio Wajngarten - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

A Polícia Federal negou um pedido de renovação de porte de arma de Fabio Wajngarten, ex-chefe da Secretaria de Comunicação do governo Jair Bolsonaro (PL).

No pedido apresentado aos agentes de segurança, o advogado de Bolsonaro anexou um boletim de ocorrência em que constava uma tentativa de invasão do prédio em que mora, a fim de justificar a manutenção do seu porte de arma.

A PF, contudo, entende que "não há qualquer comprovação ou indícios de que existam ameaças de maneira concreta, pessoal, atual ou iminente” em relação à tentativa de invasão à residência do aliado do ex-presidente. Nesse sentido, a força de segurança argumenta que “não tendo sido comprovada a necessidade para o porte de arma de fogo".

De acordo com a coluna Lauro Jardim, do jornal O Globo, Wajngarten recorrerá da decisão.