Bolsonaro e Carlos aparecem acompanhados por agentes da PF | A TARDE

O ex-presidente Jair Bolsonaro e o seu filho, o vereador do Rio de Janeiro (RJ) Carlos Bolsonaro, foram vistos com agentes da Polícia Federal (PF), logo após operação que apura monitoramento ilegal na Agência Brasileira de Inteligência (ABIN).

Mídia militante paga pelo governo:

"Bolsonaro fugiu"



A realidade: Bolsonaro e Carlos na casa deles recebendo a PF e saindo lá fora esperando ir embora. Sem nada a temer.



Desespero neh! pic.twitter.com/vWWPpmtu2V — Pavão Misterious 𝕏 🇧🇷 (@misteriouspavao) January 29, 2024

Os dois estavam pescando em Angra dos Reis antes da operação da PF. As informações são do advogado da família, Fabio Wajngarten.



A ação da PF consiste em mandado de busca e apreensão na residência do vereador do Republicanos (RJ), um dos alvos. Os dois retornaram à casa para acompanhar o cumprimento dos mandados.

“O Presidente (sic) @jairbolsonaro saiu para pescar às 5:00 com filhos e amigos bem antes de qualquer notícia”, escreveu o advogadoem seu perfil do X (antigo Twitter).

Nas redes sociais e em alguns sites, circularam informações de que o vereador estava com computadores da Abin, o que foi negado posteriormente pela PF e informado por Fabio Wajngarten.

“Não foi encontrado nenhum computador de quem quer que seja na residência ou gabinete do vereador @CarlosBolsonaro”, continuou o advogado.

No total, são cumpridos nove mandados de busca e apreensão: cinco no RJ, um em Brasília, um em Formosa (GO) e um em Salvador. Um dos endereços também é a casa de Angra dos Reis (RJ), onde Carlos Bolsonaro passou a noite, segundo apurou a reportagem.