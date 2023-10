Bolsonaro entra com recurso para tentar reverter inelegibilidade | A TARDE

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entrou, na sexta-feira, 6, com um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal (STF), pedindo a revisão da inelegibilidade declarada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A corte eleitoral precisa examinar se o pedido irá para o STF.

No recurso, a defesa pede analise da decisão que tornou Bolsonaro inelegível por oito anos. É pedida à inclusão da chamada "minuta do golpe", documento encontrado na casa do ex-ministro Anderson Torres sobre o evento em que Bolsonaro reuniu embaixadores para questionar segurança das urnas eletrônicas.

O TSE tornou Bolsonaro inelegível por oito anos por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação para promover o encontro com embaixadores no Palácio da Alvorada.

Nesta terça-feira, 10, o Plenário do TSE julgará três ações sobre supostas irregularidades cometidas pelo ex-presidente durante a campanha eleitoral do ano passado.