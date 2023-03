Bolsonaro pode ter que prestar depoimento sobre joias nos EUA

O Ministério Público Federal avalia um pedido de cooperação internacional com os Estados Unidos para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tenha que prestar depoimento às autoridades americanas sobre a polêmica que envolve a tentativa de entrada ilegal de joias no país.

O ex-chefe do executivo chegou a receber uma segunda caixa de joias da Arábia Saudita. Entre relógios e colares, os materiais de valor milionário foram recebidos após uma visita da comitiva da Presidência ao Oriente Médio, em 2021.

Como Bolsonaro ainda está nos Estados Unidos, em viagem que fez após a derrota para o presidente Lula (PT) nas últimas eleições, a cooperação seria a saída para que o mesmo possa prestar esclarecimento sobre o fato.

O ex-presidente ainda não confirmou a volta para o solo brasileiro. Caso o retorno não aconteça dentro de uma semana, o MPF e a PF farão o pedido pela cooperação internacional.

Relembre o caso

Bolsonaro e auxiliares se esforçaram para entrarem ilegalmente no país com colar, anel, relógio e um par de brincos de diamantes avaliados em R$ 16,5 milhões. A destinatária das joias era a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que receberia os objetos como presente do governo da Arábia Saudita. No entanto, o material foi confiscado no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, segundo o jornal O Estado de São Paulo.

A missão de entrada com as joias ficou na responsabilidade de um militar, que era assessor do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que esteve na comitiva ao Oriente Médio, em 2021.

No entanto, o material foi confiscado por causa da legislação brasileira, que determina que qualquer bem que entre no país com valor superior a US$ 1 mil deve ser declarado à Receita Federal.

Ainda foram feitas mais três tentativas de passar com as joias, que envolveu os ministérios da Economia, Minas e Energia e Relações Exteriores e militares.