Segundo pacote de joias não declaradas à Receita está com Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está com o segundo pacote de joias que teria entrado ilegalmente no país. O 'mimo' foi entregue pelo governo da Arábia Saudita a Bolsonaro na época que ele era chefe do Executivo brasileiro. A informação é do jornal Estado de São Paulo.

O conjunto de joias é composto por relógio com pulseira em couro, par de abotoaduras, caneta rosa gold, anel e um masbaha (semelhante a um rosário, mas islâmico) rose gold, todos da marca suíça Chopard.

As joias foram entregues em mãos ao ex-presidente pela comitiva do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Ao Estadão, o tenente-coronel do Exército Mauro Cid, assessor próximo de Bolsonaro, afirmou que o estojo está guardado no "acervo privado" do ex-titular do Palácio do Planalto.

Como as joias não foram declaradas à Receita Federal, os objetos entraram ilegalmente no país. A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, nega saber de existência do material.

Joias de R$ 16, 5 milhões

Após pedido do ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), a Polícia Federal (PF) abriu inquérito, na noite desta segunda-feira, 6, para investigar a entrada do outro pacote de joias entregue pela Arábia Saudita ao casal Jair e Michelle Bolsonaro.

Com a decisão, a investigação ficará sob a responsabilidade da Superintendência da PF em São Paulo. A apreensão ocorreu em Guarulhos, na Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários.