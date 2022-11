Bolsonaro pode usar relatório das urnas para encorajar golpismo

O Ministério da Defesa deve apresentar a qualquer momento o relatório sobre o resultado da fiscalização das urnas eletrônicas feito pelas Forças Armadas na eleição. Segundo informações do UOL, o documento diz apenas que há espaço para "aperfeiçoamento" do sistema.

Ministros do Supremo Tribunal Federal que aguardam a divulgação do relatório — adiada a pedido do presidente Jair Bolsonaro e tornada obrigatória agora pelo ministro Alexandre de Moraes— temem que o presidente use o texto para "se colocar no jogo outra vez".

O ministro Gilmar Mendes ligou para o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, demonstrando preocupação com o fato de o cacique ter dito em entrevista que esperaria o relatório da Defesa para reconhecer a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa pela Presidência.

Em resposta, Gilmar ouviu de Valdemar que ele só fez a afirmação por estar, naquele momento, pressionado pela presença de 40 deputados bolsonaristas na plateia — incluindo Bia Kicis, uma das apoiadoras do presidente que vem disseminando mensagens de WhatsApp com suspeitas sobre a lisura da eleição.

O presidente do PL também manifestou preocupação com interlocutores com a reação que a parte bolsonarista de sua bancada terá diante do relatório da Defesa.