Bolsonaro segue estável, mas ainda não tem movimentos intestinais

Ex-presidente Jair Bolsonaro na UTI - Foto: Reprodução/Instagram

Um novo boletim médico divulgado neste sábado, 26, informa que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece internado na UTI do hospital DF Star, em Brasília, após ter sido submetido a uma cirurgia no domingo (13/4) para tratar uma obstrução intestinal. De acordo com o documento, o quadro de Bolsonaro é clinicamente estável, mas ainda sem previsão de alta.

Além disso, o ex-presidente segue sem poder se alimentar por via oral e sem apresentar movimentos intestinais. O documento também informa que ele segue realizando fisioterapia, recebendo medicação para prevenir trombose e acompanhamento nutricional com suporte alimentar.

"Segue o tratamento para controle das alterações dos exames laboratoriais do fígado, que encontra-se em recuperação. Persistem os sinais de gastroparesia (retardo do esvaziamento do estômago) e ainda não apresentaram movimentos intestinais espontâneos, o que impedem momentaneamente a alimentação por via oral ou pela sonda gástrica", diz o boletim.

Bolsonaro está internado desde 11 de abril. Ele foi submetido a uma cirurgia abdominal no último dia 13, a sexta intervenção cirúrgica desde uma facada que ocorreu sete anos atrás.