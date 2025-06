Bolsonaro prepara agenda especial na Bahia entre agosto e setembro

Bolsonaro deve fazer novo visita à Bahia em breve - Foto: Divulgação

O ex-presidente Jair Bolsonaro terá uma agenda especial na Bahia entre os meses de agosto e setembro. A confirmação foi feita pelo presidente estadual do PL e ex-ministro da Cidadania, João Roma, neste sábado, 21, em entrevista para a Rádio Interativa FM de Itabuna.

Roma destacou o fortalecimento do PL no Sul e no Extremo Sul da Bahia com o prefeito de Porto Seguro, Jânio Natal, a liderança do Coronel França, em Teixeira de Freitas e de Chico França, em Itabuna, e a aproximação de Kaká Resolve, em Eunápolis.

"Muitas lideranças políticas do Sul e do Extremo Sul da Bahia estão se aproximando do PL. Então, o presidente Bolsonaro deve estar aqui entre os meses de agosto e setembro. Só falta a gente definir a data", afirmou.

Roma lembrou que, apesar dos problemas de saúde em consequência da facada que levou na eleição de 2018, Bolsonaro irá participar do Ato pela Democracia, Liberdade e Justiça convocado para o dia 29 de junho, na Avenida Paulista.

"O presidente Bolsonaro é o principal líder da Direita no Brasil. Ele não só está à frente das pesquisas como é a pessoa que tem capacidade de mobilizar a população. Ele tem buscado, incansavelmente, despertar no povo brasileiro o sentimento de patriotismo e, cada vez fica mais claro para a população, que não se justifica em um país democrático ter a exclusão do nome de Bolsonaro na próxima disputa eleitoral", defendeu.

Cenário na Bahia

Na ocasião, Roma reafirmou sua pré-candidatura ao Governo da Bahia, mas disse trabalhar pela união das forças de oposição ao PT.

"Acredito que o futuro da Bahia é uma causa muito maior do que os projetos pessoais dos líderes políticos A, B ou C. Por isso, tenho dialogado com o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), com o Republicanos, com o PSDB e todas as forças de oposição ao PT na Bahia", defendeu.