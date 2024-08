Bolsonaro teve seis encontros com informante da Receita Federal

Bolsonaro teria se encontrado seis vezes com Marsiglia - Foto: Evaristo Sá | AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve cerca de seis encontros, cinco deles a sós, com um coronel do Exército que atuava como seu informante dentro de Receita Federal.

A informação foi divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo. Segundo a publicação, Bolsonaro teve encontros com Carlos Alberto Pereira Leonel Marsiglia, no Palácio do Planalto e também na Alvorada. O coronel é citado no áudio da reunião que o então presidente participou com o ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem (PL).

Na mesma reunião, Bolsonaro se prontificou a conversar com agentes da Receita, citando Marsiglia, junto com o general Augusto Heleno.

Bolsonaro encontrou Marsiglia, irmão de um auditor da Receita Federal, cinco vezes em 2019, um ano antes da reunião que tratou sobre uma possível estratégia para barras as investigações do suposto esquema de rachadinha envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL). O primeiro encontro entre os dois aconteceu em 28 de março.

Após a divulgação do áudio, Flávio Bolsonaro afirmou que o encontro teria sido para discutir fraudes na Receita Federal, e negou que Bolsonaro e Ramagem tenham tramado interromper a investigação sobre rachadinha no seu gabinete.