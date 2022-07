Bomba caseira com cheiro de fezes é jogada em ato com Lula

Uma bomba caseira com uma substância que possuía cheiro similar ao de fezes foi arremessada no local do evento com o ex-presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva (PT), nesta quinta-feira, 7, no centro do Rio de Janeiro.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM-RJ), um indivíduo, suspeito de arremessar o artefato, foi preso em flagrante. Além disso, outras três pessoas acompanharam a PM como testemunhas na apresentação do suspeito.

"Um homem infiltrado no ato da Cinelândia arremessou um artefato explosivo de festas juninas para o interior da área cercada pelo palco. Ao fugir, foi detido por policiais do 5º BPM e conduzido para a 5ª DP", informou a PM em nota.

O objeto caseira estava em uma garrafa pet de dois litros, onde o líquido marrom estava internamente, e foi arremessada por cima do tapume que cercava o perímetro. A bomba explodiu assim que tocou no chão e, apesar do princípio de tumulto, ninguém ficou ferido.

A assessoria de Lula disse que dois artefatos teriam explodido ao serem arremessados de fora para dentro do evento. No entanto, não foi informado a respeito da substância presente no objeto. Apesar do ocorrido, o candidato à presidência não estava presente no momento da explosão.