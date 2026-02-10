Menu
POLÍTICA
ABAIXO DA MÉDIA GLOBAL

Brasil tem segunda pior nota da história em ranking de corrupção

Com 35 pontos, país ficou na 107ª posição e abaixo da média global

Ane Catarine

Por Ane Catarine

10/02/2026 - 7:18 h

Imagem ilustrativa da imagem Brasil tem segunda pior nota da história em ranking de corrupção
-

O Brasil, sob o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), registrou em 2025 a segunda pior nota da série histórica no Índice de Percepção da Corrupção (IPC), levantamento anual da Transparência Internacional que mede como especialistas e executivos avaliam o nível de corrupção no setor público.

O país obteve 35 pontos, em uma escala de 0 a 100, na qual pontuações menores indicam pior percepção, e ficou na 107ª posição entre 182 países e territórios avaliados. Em comparação com 2024, quando o Brasil marcou 34 pontos, houve aumento de um ponto.

Com a pontuação atual, o Brasil ficou abaixo da média global e da média das Américas, ambas fixadas em 42 pontos.

O que é o Índice de Percepção da Corrupção

Publicado desde 1995, o Índice de Percepção da Corrupção é considerado o principal ranking internacional sobre corrupção. A metodologia atual, que permite comparação direta entre os anos, está em vigor desde 2012.

O índice não mede casos concretos nem soma investigações ou denúncias. O levantamento reúne dados de até 13 fontes independentes, que captam a percepção de:

  • especialistas
  • pesquisadores
  • executivos
  • instituições que acompanham governança e integridade pública

No caso do Brasil, foram utilizados oito indicadores, o mesmo número aplicado no levantamento anterior.

Comparação internacional

Entre os países mais bem colocados em 2025 estão:

  • Dinamarca, com 89 pontos
  • Finlândia, com 88 pontos
  • Cingapura, com 84 pontos

Na outra ponta do ranking aparecem:

  • Somália, com 9 pontos
  • Sudão do Sul, com 9 pontos
  • Venezuela, com 10 pontos

