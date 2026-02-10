ABAIXO DA MÉDIA GLOBAL
Brasil tem segunda pior nota da história em ranking de corrupção
Com 35 pontos, país ficou na 107ª posição e abaixo da média global
Por Ane Catarine
O Brasil, sob o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), registrou em 2025 a segunda pior nota da série histórica no Índice de Percepção da Corrupção (IPC), levantamento anual da Transparência Internacional que mede como especialistas e executivos avaliam o nível de corrupção no setor público.
O país obteve 35 pontos, em uma escala de 0 a 100, na qual pontuações menores indicam pior percepção, e ficou na 107ª posição entre 182 países e territórios avaliados. Em comparação com 2024, quando o Brasil marcou 34 pontos, houve aumento de um ponto.
Com a pontuação atual, o Brasil ficou abaixo da média global e da média das Américas, ambas fixadas em 42 pontos.
O que é o Índice de Percepção da Corrupção
Publicado desde 1995, o Índice de Percepção da Corrupção é considerado o principal ranking internacional sobre corrupção. A metodologia atual, que permite comparação direta entre os anos, está em vigor desde 2012.
O índice não mede casos concretos nem soma investigações ou denúncias. O levantamento reúne dados de até 13 fontes independentes, que captam a percepção de:
- especialistas
- pesquisadores
- executivos
- instituições que acompanham governança e integridade pública
No caso do Brasil, foram utilizados oito indicadores, o mesmo número aplicado no levantamento anterior.
Comparação internacional
Entre os países mais bem colocados em 2025 estão:
- Dinamarca, com 89 pontos
- Finlândia, com 88 pontos
- Cingapura, com 84 pontos
Na outra ponta do ranking aparecem:
- Somália, com 9 pontos
- Sudão do Sul, com 9 pontos
- Venezuela, com 10 pontos
