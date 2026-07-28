LIVRE COMÉRCIO
Brasil zera tarifas para exportações de produtos a Singapura
Medida consta em acordo firmado entre Mercosul e país asiático; saiba mais
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) promulgou nesta terça-feira, 28, o Decreto nº 13.081, que oficializa o Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a República de Singapura.
O acordo representa um marco para a política externa brasileira por ser o primeiro tratado desse tipo firmado entre o bloco sul-americano e um país do Sudeste Asiático.
A medida pode ampliar as relações comerciais entre Brasil e Singapura e terá impacto direto na balança comercial.
Pelo acordo, 100% das exportações brasileiras destinadas ao país asiático terão tarifa zero. A entrada em vigor no Brasil no plano jurídico externo está prevista para 1º de agosto de 2026.
Trâmite e ratificação
O acordo foi assinado em 7 de dezembro de 2023, durante a Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, realizada no Rio de Janeiro.
Para entrar em vigor no Brasil, o texto passou pela aprovação do Congresso Nacional e teve seu instrumento de ratificação depositado junto ao governo do Paraguai no final do mês passado.
Confira a linha do tempo do acordo:
- Dezembro de 2023: assinatura formal do acordo entre Mercosul e Singapura durante a Cúpula de Chefes de Estado do bloco, no Rio de Janeiro.
- Junho de 2026: aprovação do texto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.
- Julho de 2026: assinatura e publicação do Decreto presidencial nº 13.081, que oficializou a promulgação do acordo no Brasil.
- Agosto de 2026: entrada em vigor das regras do acordo para o comércio entre Brasil e Singapura, incluindo a tarifa zero.
Além da assinatura do presidente Lula, o decreto foi referendado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.
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Impacto econômico
Singapura é um dos principais centros financeiros e logísticos do mundo. A formalização do acordo abre caminho para a ampliação do comércio e o aumento do fluxo de investimentos entre as regiões.
Em 2025, a corrente de comércio entre Brasil e Singapura alcançou US$ 10,7 bilhões. As exportações brasileiras somaram US$ 7,4 bilhões, com superávit comercial de US$ 4,1 bilhões.
Entre os principais produtos exportados pelo Brasil estão:
- óleos
- combustíveis
- máquinas
- carnes bovina, suína e de aves.