Brasil zera tarifas para exportações de produtos a Singapura

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) promulgou nesta terça-feira, 28, o Decreto nº 13.081, que oficializa o Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a República de Singapura.

O acordo representa um marco para a política externa brasileira por ser o primeiro tratado desse tipo firmado entre o bloco sul-americano e um país do Sudeste Asiático.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A medida pode ampliar as relações comerciais entre Brasil e Singapura e terá impacto direto na balança comercial.

Pelo acordo, 100% das exportações brasileiras destinadas ao país asiático terão tarifa zero. A entrada em vigor no Brasil no plano jurídico externo está prevista para 1º de agosto de 2026.

Trâmite e ratificação

O acordo foi assinado em 7 de dezembro de 2023, durante a Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, realizada no Rio de Janeiro.

Para entrar em vigor no Brasil, o texto passou pela aprovação do Congresso Nacional e teve seu instrumento de ratificação depositado junto ao governo do Paraguai no final do mês passado.

Confira a linha do tempo do acordo:

Dezembro de 2023 : assinatura formal do acordo entre Mercosul e Singapura durante a Cúpula de Chefes de Estado do bloco, no Rio de Janeiro.

: assinatura formal do acordo entre Mercosul e Singapura durante a Cúpula de Chefes de Estado do bloco, no Rio de Janeiro. Junho de 2026 : aprovação do texto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.

: aprovação do texto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Julho de 2026 : assinatura e publicação do Decreto presidencial nº 13.081, que oficializou a promulgação do acordo no Brasil.

: assinatura e publicação do Decreto presidencial nº 13.081, que oficializou a promulgação do acordo no Brasil. Agosto de 2026 : entrada em vigor das regras do acordo para o comércio entre Brasil e Singapura, incluindo a tarifa zero.

Além da assinatura do presidente Lula, o decreto foi referendado pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Impacto econômico

Singapura é um dos principais centros financeiros e logísticos do mundo. A formalização do acordo abre caminho para a ampliação do comércio e o aumento do fluxo de investimentos entre as regiões.

Em 2025, a corrente de comércio entre Brasil e Singapura alcançou US$ 10,7 bilhões. As exportações brasileiras somaram US$ 7,4 bilhões, com superávit comercial de US$ 4,1 bilhões.

Entre os principais produtos exportados pelo Brasil estão: