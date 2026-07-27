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DORAMAS

Lula recebe líder sul-coreano e exalta doramas e "Guerreiras do K-Pop"

Presidente da Coreia do Sul visitou o petista em agenda no Palácio da Alvorada nesta segunda, 27

Leo Almeida
Por
Presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-Myung, e Lula
Presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-Myung, e Lula - Foto: © Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-Myung, e exaltou a produção de doramas e do filme “Guerreiras do K-Pop” que venceu o Oscar de Melhor Animação e Melhor Canção Originalneste ano. A fala foi realizada nesta segunda-feira, 27, durante visita do chefe de Estado sul-coreano ao Palácio da Alvorada.

No momento que comentava sobre as produções do país asiático, Lula falava da transformação da nação a partir de investimentos em educação, inovação e capacidade industrial, que, na avaliação do petista, colocaram o país asiático como referência no cenário mundial.

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"Os jovens brasileiros são apaixonados pela Coreia [...]. Música, gastronomia, doramas coreanos conquistaram os brasileiros, sem falar do enorme sucesso das 'Guerreiras do K-Pop' entre nossas crianças. O cinema coreano teve papel importante ao conferir alcance universal às narrativas locais", afirmou Lula.

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A visita

O petista recebeu o presidente coreano no Palácio da Alvorada em um momento no qual o Brasil busca ampliar mercados para reduzir os impactos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos na economia. O encontro com Lee Jae-myung ocorre cerca de cinco meses após Lula viajar ao país asiático.

A visita deste ano, no entanto, foi a primeira com o status de visita de Estado, reservado a compromissos de maior relevância política, econômica e diplomática entre as nações.

Além de Jae-myung, a primeira-dama da Coreia do Sul também desembarcou no Brasil e deve cumprir uma agenda cultural em São Paulo. Empresários sul-coreanos também estão no Brasil para compromissos com o setor produtivo brasileiro.

No encontro, Lula e o presidente da Coreia assinaram memorandos sobre minerais críticos e terras raras, além de acordos de cooperação sobre cultura, segurança e inteligência artificial. "Seguiremos construindo um mundo regido pelo diálogo, pelo respeito entre as nações e pelo fortalecimento do multilateralismo. A paz e o desenvolvimento não nascem da imposição, nascem da cooperação”, disse Lula.

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