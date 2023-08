A três dias da posse no STF, Zanin define nomes para gabinete

Primeira indicação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Supremo Tribunal Federal (STF), que vai assumir o lugar de Ricardo Lewandowski nesta quinta-feira, 3, Cristiano Zanin define os nomes que vão ocupar seu gabinete.

Leia mais: Próximo de tomar posse, Zanin pode sofrer restrições no STF: entenda

Ao total, serão 36 pessoas, sendo 30 delas de livre escolha e seis delas precisam ser servidoras da casa. Segundo o portal Metrópoles, Zanin já entrevistou dois juízes do Distrito Federal e um de São Paulo para ocupar o gabinete do STF.

Uma das mais cotadas para as vagas é a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), Caroline Santos Lima, que ocupou a função de instrutora do gabinete de Lewandowski.