Alckmin relaciona derrota do governo com pluralidade partidária | A TARDE

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) relacionou as derrotas do governo no Congresso registradas nesta semana com o aumento de partidos nas Casas Legislativas, que segundo ele, vem dificultando a governabilidade do presidente Lula (PT).

“É muito partido, muita fragmentação partidária, o que dificulta a governabilidade. Temos que ter menos partidos, mais programáticos. Com o tempo, isso vai corrigir, porque cada eleição a cláusula de barreira sobe e vão diminuindo o número de partidos. Acho que os temas principais o governo aprovou, até a reforma tributária, que é dificílima”, disse Alckmin.

Questionado sobre a derrubada do veto sobre a saidinha dos presos, o vice-presidente considerou a votação como “individual” e de “convicção pessoal”.

“Defendo a tese do presidente Lula. Aliás, o senador Aécio Neves, que foi governador, que é da oposição, também defendeu. Quem foi governador sabe que é importante você manter o laço de família e o preso que sai, já está para sair. E 95% volta, o que mostra que ele está se preparando para voltar ao convívio com a sociedade. Os casos graves não vão sair mesmo”, afirmou o socialista, em entrevista à BandNews. “Não é tema programático, é individual, cada um votou com sua convicção pessoal”, completou.

Os vetos de Lula sobre a saída temporária de presos no regime semiaberto contou com votos contrários, inclusive, de políticos filiados ao PT e de aliados de primeira hora do petista. Além deste projeto, os parlamentares também analisaram o veto que dificulta a punição para a disseminação de fake news de caráter eleitoral, medida tomada ainda pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

