Alexandre de Moraes tem dados vazados no Whatsapp

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, teve dados pessoais divulgados em grupos bolsonaristas no Whatsapp. O magistrado precisou trocar de telefone nesta quinta-feira, 17, de acordo com a coluna Painel da Folha de S. Paulo, pois havia a suspeita de que o dispositivo tinha sido hackeado.

Nesta quinta, circulou nos grupos um link com o nome "Leak Alexandre", e outro, um arquivo de texto chamado "Xandão To na sua cola.txt". Os dois arquivos são assinados por um hacker que se denomina luxetveritas.

"Ilegal vc expor dados e censurar patriotas. To [sic] na tua cola", escreveu o hacker na legenda da mensagem.

Dentre os dados vazados, estão conteúdos antigos e atuais, como o número do celular do ministro e informações do período que ele foi ministro da Justiça no governo Michel Temer.