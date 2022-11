Aliados dizem que Bolsonaro está abatido, mas retomará agenda

Recluso desde que foi derrotado na eleição presidencial no dia 30 de outubro, o presidente Jair Bolsonaro (PL) deve retomar a agenda pública em breve após 14 dias sem aparições públicas, como lives ou conversa de apoiadores. A informação é da coluna de Carla Araújo, que conversou com assessores e ministros.

Nos últimos dias, Bolsonaro recebeu alguns ministros e assessores próximos. Segundo relatos de quem esteve com o presidente, ele está "abatido" e "ainda assimilando a derrota".

Um ministro ouvido pela coluna relatou que Bolsonaro se sente "injustiçado", mas não parece ter a intenção de embarcar em nenhum tipo de contestação do resultado da eleição. Já auxiliares dizem que aos poucos Bolsonaro tem retomado alguns despachos mais burocráticos e voltado a falar do fim do seu mandato.

Na quarta-feira, 16, Bolsonaro delegou ao vice Hamilton Mourão a tarefa de receber cartas credenciais de embaixadores estrangeiros que irão atuar no Brasil.

Segundo o vice-presidente da república, Bolsonaro está com uma ferida na perna que o impede de colocar uma calça. "É questão de saúde. Está com uma ferida na perna, uma erisipela. Não pode vestir calça, como é que ele vai vir para cá de bermuda?", afirmou.

Perguntado se Bolsonaro retornaria ao trabalho, Mourão disse "lógico" que o presidente pretende voltar a despachar do Planalto.