Recluso, Bolsonaro delega a Mourão tarefas do dia a dia

Recluso desde que foi derrotado na eleição presidencial no dia 30 de outubro, o presidente Jair Bolsonaro (PL) delegou ao vice Hamilton Mourão a tarefa de receber nesta quarta-feira, 16, cartas credenciais de embaixadores estrangeiros que irão atuar no Brasil. Além disso, Bolsonaro sequer deve participar do ato que marca oficialmente o início da missão dos embaixadores no país.

Bolsonaro tem preferido evitar contatos locais e internacionais desde que perdeu o pleito, no fim de outubro. Mais de duas semanas após a derrota, o presidente foi apenas duas vezes ao Palácio do Planalto. Bolsonaro não tem feito suas tradicionais lives nas quintas-feiras, hábito mantido mesmo quando viajou para o exterior.

Desde que foi derrotado, Bolsonaro fez apenas dois pronunciamentos. Primeiro, falou por menos de dois minutos no Alvorada. Dias depois, comentou movimentos antidemocráticos de seus apoiadores em um vídeo que pediu que vias obstruídas em diversos estados fossem desbloqueadas.

De acordo com o colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles, assessores de Bolsonaro temem que o presidente derrotado não conclua o mandato, já que ele está "apático e depressivo". Estrategistas do Planalto consideram que Bolsonaro precisa mudar o posicionamento, já que seus apoiadores cobrarão sua presença ou pronunciamento público.