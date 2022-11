Assessores de Bolsonaro temem que ele não conclua o mandato

Assessores de Jair Bolsonaro (PL) temem que o presidente derrotado não conclua o mandato. Sumido desde que perdeu a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 30 de outubro, o chefe do Executivo Federal tem estado apático e depressivo, segundo informações do colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles.



Bolsonaro não tem feito suas tradicionais lives nas quintas-feiras, hábito mantido mesmo quando viajou para o exterior. No entanto, o presidente não tratou com sua equipe sobre a possibilidade de não concluir o mandato.

Estrategistas do Planalto consideram que Bolsonaro precisa mudar o posicionamento, já que seus apoiadores cobrarão sua presença ou pronunciamento público.