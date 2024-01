Alice Portugal defende padre Júlio Lancellotti de investigação | A TARDE

A deputada federal Alice Portugal (PCdoB-BA) usou o X, antigo Twitter, nesta quarta-feira, 3, para defender o padre Júlio Lancellotti, da Arquidiocese de São Paulo. O líder religioso é alvo de investigação na Câmara Municipal da capital paulista.

“Estão armando uma CPI contra o Padre Júlio (@pejulio), na Assembleia Legislativa em São Paulo. A luta contra a arquitetura hostil e a solidariedade com as pessoas em condição de rua, irritam muita gente, desagrada a elite, incomoda os que estratificam a sociedade”, escreveu na rede social ao compartilhar um card com uma ilustração do padre e a frase “Protejam o padre Júlio Lancellotti”.

A parlamentar também escreveu: “O humanismo decididamente não é o forte desses cidadãos de bem.”

A pedido do vereador Rubinho Nunes (União), um dos fundadores do Movimento Brasil Livre (MBL), a Câmara vai abrir uma Comissão Especial de Inquérito (CEI), similar a uma CPI, para investigar Organizações Não Governamentais (ONGs) que trabalham com pessoas em situação de rua tendo, inclusive, como um dos alvos o padre. A solicitação contou com as 24 assinaturas necessárias dos edis.

Rubinho declarou que pretende focar a investigação na atuação das ONGs Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, conhecida como Bompar, e o coletivo Craco Resiste. As duas entidades atuam junto à população em situação de rua e dependentes químicos da região central de São Paulo, principalmente na cracolândia.

A ONG Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto é uma entidade filantrópica ligada à igreja católica da qual o padre Júlio já foi conselheiro. O coletivo Craco Resiste atua contra a violência policial na região da cracolândia.