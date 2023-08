Antes de escolha de PGR, Lula diz que perdeu confiança no MP

O presidente Lula (PT) disse nesta terça-feira, 1º, durante o programa Conversa com o Presidente, que vai escolher o novo Procurador-Geral da República (PGR) com "mais critério" e "mais pente fino" neste terceiro mandato na Presidência. Segundo ele, ao longo do tempo, perdeu "muita confiança" no Ministério Público após a Operação Lava Jato.

"Depois dessa quadrilha que o [Deltan] Dallagnol montou, eu perdi muita confiança", disse.

Lula se referiu ao ex-deputado federal cassado e ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, e disse que os integrantes da força-tarefa do Ministério Público Federal eram "um bando de aloprados".

"Eu sempre tive o mais profundo respeito pelo MP, é uma das instituições que eu mais idolatrava no país. Depois dessa quadrilha que o Dallagnol montou, eu perdi muita confiança. Eu perdi porque é um bando de aloprados que acharam que poderiam tomar o poder atacando todo mundo ao mesmo tempo - atacaram o governo, o poder Executivo, o Legislativo, a Suprema Corte. Eles fizeram a sociedade brasileira de refém durante muito tempo. Então, obviamente, vou escolher com mais critério, mais pente fino, para não cometer nenhum erro", pontuou.