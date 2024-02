Apenas um deputado baiano assinou requerimento de repúdio a Lula | A TARDE

Cinquenta e quatro deputados federais de oposição assinaram a Moção de Repúdio contra as ‘falas vexatórias’ do presidente Lula (PT), após o petista comparar as ações dos israelenses na Faixa de Gaza com o Holocausto. Dos dois parlamentares baianos que atuam na oposição do governo, apenas um deu amém ao requerimento, o deputado Capitão Alden (PL).

A fala do mandatário brasileiro, feita em um evento na Adis Abeba, gerou um incômodo em personalidades nacionais e internacionais. Na Câmara dos Deputados, os parlamentares de oposição consideraram as declarações como “barbárie vexatória do Brasil perante o resto do mundo”, diz um trecho do documento.

O documento ainda afirma que a fala do presidente “tenta reescrever a história, acusando de nazistas aqueles que de fato sofreram com o nazismo, estimulando assim o antissemitismo”, conclui outro trecho.

A mulher do ex-ministro da Cidadania, João Roma, Roberta Roma, até o momento não assinou o requerimento, mesmo integrando o grupo que não apoia o governo. O requerimento de repúdio é de autoria da deputada Julia Zanatta, com co-participação de outros parlamentares, como Zé Trovão e Rosana Valle, ambos do PL.