Apesar dos acenos de Milei, Lula enviará ministro à posse | A TARDE

O ministro de Relações Institucionais, Mauro Vieira, deve embarcar para Buenos Aires para participar da cerimônia de posse de Javier Milei na Argentina, representando o presidente Lula (PT). O evento acontece no próximo domingo, 10. As informações são da coluna Guilherme Amado, do portal Metrópoles.

Apesar dos acenos de Milei ao mandatário brasileiro, Lula analisou que não haverá clima para comparecer ao evento, após ser xingado pelo presidente argentino durante a campanha — o argentino chegou a chamar o petista de “corrupto” e “comunista”.

Brasília (DF) 18/10/2023 Reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado para ouvir o Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Foto Lula Marques/ Agência Brasil | Foto: Lula Marques/ Agência Brasil

Lula também foi aconselhado por aliados a não comparecer à posse do argentino e chegou a cogitar enviar o vice-presidente Geraldo Alckmin como seu representante, mas descartou a ideia.



O evento deve contar com os políticos opositores ao presidente brasileiro, bem como Jair Bolsonaro e os governadores Tarcísio de Freitas (São Paulo), Ronaldo Caiado (Goiás) e Jorginho Mello (Santa Catarina).