Chance de Lula ir à posse de Milei "não é zero"; aliados desaconselham | A TARDE

O risco de levar vaias de apoiadores de Javier Milei faz com que aliados de Lula (PT) desaconselhem o presidente brasileiro a ir à posse do novo chefe do Executivo da Argentina, no dia 10 de dezembro, em Buenos Aires.



A chance de o petista ir à cerimônia, que antes era zero, já não é mais "tão impossível", afirmam diplomatas que participam do diálogo. Para o Itamaraty, no entanto, Lula deveria ir à posse apenas se Milei oferecer garantias, como encontro bilateral, com foto, entre os dois mandatários.

A diplomacia brasileira trabalha para que Lula esteja em Buenos Aires no dia 10, mesmo após Milei chamar o petista de corrupto, durante a campanha. Com informações da colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo.

Desde que foi eleito, Milei mudou o tom com o governo brasileiro. Um convite e uma carta foram enviadas a Lula. A futura chanceler da Argentina, Diana Mondino, se encontrou com o chefe do Itamaraty, Mauro Vieira, em Brasília, na semana passada.