Milei volta atrás e convida Lula para sua posse: "será bem-vindo" | A TARDE

Em discurso na noite desta quarta-feira, 22, o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, disse que houve "curtos-circuitos na campanha" e voltou atrás com relação ao seu posicionamento sobre Lula (PT) e o Brasil.



"Se Lula quiser vir à minha posse será bem-vindo. Ele é o presidente do Brasil", disse Milei, semanas após chamar o presidente brasileiro de corrupto e de afirmar que não o encontraria. "É um grande parceiro de negócios", justificou.

Entre as propostas de Milei, desde o início da campanha, estão acabar com o banco central da Argentina e romper relações com os países do Mercosul.

No entanto, a economista cotada para assumir o Ministério das Relações Exteriores, Diana Mondino, afirmou que gostaria de ter a presença de Lula na posse de Milei, em 10 de dezembro.

"Vamos convidar Lula para vir à posse. O Brasil e a Argentina sempre estiveram juntos e sempre trabalharão juntos", afirmou Diana.

O convite para a posse de Milei também foi feito ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL), que deverá ir junto com uma comitiva. Bolsonaro foi convidado por Milei em chamada de vídeo pouco tempo depois do resultado eleitoral.

