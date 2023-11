Lula deve aguardar desculpas de Milei, diz ministro | A TARDE

O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, disse nesta segunda-feira, 20, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) só deve conversar com o presidente eleito na Argentina, Javier Milei, quando ele pedir desculpas.

“Ele ofendeu de forma gratuita o presidente Lula. Seria um gesto dele como presidente eleito, de ligar para se desculpar. Depois que acontecesse isso eu pensaria na possibilidade de conversar”, disse Pimenta para jornalistas no Palácio do Planalto em declaração que ocorreu pouco antes da cerimônia sobre o Dia da Consciência Negra.

Quando estava em campanha eleitoral, Milei chamou o presidente brasileiro de "comunista" e "corrupto”. Ele foi apoiado pelo ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro (PL).

Lula não entrou em contato com o novo mandatário argentino, mas se pronunciou utilizando redes sociais. Ele elogiou as instituições democráticas do país vizinho e parabenizou o público pelo processo eleitoral.

"A democracia é a voz do povo, e ela deve ser sempre respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica", disse Lula.

Não é possível afirmar que Lula irá para a posse de Milei em Buenos Aires. A cerimônia será realizada em dezembro.