Após acusar prefeito de suborno, vereador joga R$ 250 mil pela janela

Em um ato eufórico, o vereador Cleverson Pedro Souza de Jesus (PCdoB-MA), conhecido como Sababa, jogou R$ 250 mil em espécie pela janela da Câmara Municipal de Cândido Mendes, na manhã desta sexta-feira, 4.

De acordo com o parlamentar, o montante arremessado para a população era proveniente de uma tentativa de suborno do prefeito José Bonifácio Rocha de Jesus, conhecido como Facinho (PL). Segundo Sababa, o chefe do Executivo municipal tentou suborná-lo a fim de que ele renunciasse o seu mandato na Casa Legislativa.

Em discurso durante sessão extraordinária, o vereador mostrou o dinheiro em espécie a todos que estavam na Câmara na manhã desta sexta. Após amontoar as notas em cima da tribuna, ele disse que não tinha “nada a temer”.



Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver diversas pessoas amontoadas em torno da janela da Câmara Municipal de Cândido Mendes disputando as notas de R$ 50 e R$ 100 que caíam.

Confira vídeo:

Reprodução | Redes Sociais