Após dois dias internada, Damares recebe alta hospitalar | A TARDE

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) teve alta hospitalar neste sábado, 9, após ter sido internada com paralisia facial, devido a recaída ao vírus varicela zoster, causador da herpes-zóster. A informação foi confirmada pela assessoria da congressista.

Damares deu entrada no hospital DF Star, em Brasília, na última quinta-feira, 7, e após a alta seguirá com os tratamentos em casa. A parlamentar também foi liberada para retornar as atividades.

Em março deste ano, Damares contou que estava tratando uma paralisia facial causado pelo vírus. À época, ela tinha recebido o diagnóstico há poucos dias e disse que o tratamento era "para amenizar a situação".

Herpes-Zóster

Herpes-zóster é um vírus que aparece na pele, causada pelo Vírus Varicela-Zoster (VVZ), o mesmo que provoca a catapora. Os principais sintomas incluem bolhas, coceiras, ardência e feridas na pele, além de muita dor. Sem vacina na rede pública, uma imunização completa na rede privada custa em torno de R$ 1,6 mil.