Após gafe de Lula, Nikolas cobra Silvio Almeida: "Desapareceu"

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) usou as suas redes sociais para cobrar o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, após presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarar que temr “uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão”, no Brasil.

“O Ministro dos Direitos Humanos, @silviolual, desapareceu hoje após Lula falar sobre a África. Não vai ter repúdio? Nota do ministério? Você concorda com a fala, Ministro? Esclarece pra gente”, pontuou Ferreira em seu perfil, na quinta-feira (19).

A declaração de Lula aconteceu em Praia, capital de Cabo Verde. A parada do petista no país africano foi a primeira viagem do político ao continente no terceiro mandato.