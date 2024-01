Após mal-entendido, Bolsonaro e Valdemar conversam | A TARDE

Após o mal-entendido entre o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), uma conversa entre os dois aconteceu neste fim de semana, segundo o jornal Folha de S. Paulo.



O desentendimento entre o dois se tornou público no final de semana, após a circulação de um vídeo nas redes sociais em que Valdemar elogiou o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em encontro com apoiadores, em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, Bolsonaro mostrou sua insatisfação e falou em "implodir o partido". A justificativa de Valdemar é que o vídeo, que é editado, foi tirado de contexto.