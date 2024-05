Após morte de Amália Barros, Lira decreta luto oficial na Câmara | A TARDE

A Câmara dos Deputados decretou luto oficial neste domingo, 13, após a morte da deputada federal Amália Barros (PL-MT), aos 39 anos. O presidente Arthur Lira (PP-AL) assinou um ato oficial e, com isso, durante período de um dia a bandeira nacional "será hasteada em funeral, a meio-mastro".

Lira, inclusive, já havia desejado pêsames pela morte da parlamentar. "Quero expressar meus sentimentos à família e aos amigos e amigas da nossa querida deputada Amália Barros, uma jovem lutadora pelas causas do Mato Grosso e da visão monocular", publicou o presidente da Câmara nas redes sociais.

Amália tinha sido internada no dia 1º, em São Paulo para retirar um nódulo no pâncreas. A morte dela foi anunciada nas redes sociais e gerou comoção entre colegas, como a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, amiga próxima.

Após uma infecção por toxoplasmose, a deputada perdeu a visão do olho esquerdo aos 20 anos. Ex vice do PL Mulher, Amália também dá nome a uma lei, sancionada ainda pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que reconhece brasileiros com visão monocular como pessoas com deficiência.

O suplente Nelson Barbudo (PL-MT) substitui a deputada e assume a vaga dela na Câmara.

