Após negar preferência em eleição nos EUA, Lula diz torcer por Biden | A TARDE

Em entrevista nesta quarta-feira, 28, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse torcer para que Joe Biden se reeleja como chefe do Executivo dos Estados Unidos.



"Eu espero que o povo possa votar em alguém que tenha mais afinidade. Eu tenho visto o Biden em porta de fábrica. O discurso do Biden desde o começo até agora é em defesa do mundo do trabalho", disse Lula em entrevista na RedeTV. Anteriormente, o petista negou ter preferência no pleito.

Biden deverá enfrentar Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos, em 5 de novembro. Os dois concorreram ao pleito em 2020, quando Trump tentava a reeleição.