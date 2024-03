Após revelações de general, PF marca novo depoimento de Mauro Cid | A TARDE

Após revelações feitas pelo ex-comandante do Exército durante o governo Bolsonaro, general Freire Gomes em depoimento, a Polícia Federal marcou para a próxima segunda-feira, 11, um novo depoimento para que Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente da República.

Mauro Cid fez acordo de delação premiada e é considerado nos principais inquéritos que investigam a tentativa de golpe de Estado do último governo. Com as novas revelações, a PF espera que o ex-ajudante de Bolsonaro confirme versões e ajude a obter mais detalhes sobre os possíveis crimes. As informações são da TV Globo.

No acordo de delação premiada firmado, Mauro Cid deve prestar depoimentos quantas vezes forem necessárias, segundo os investigadores.

Conversas encontradas no celular de Mauro Cid também apontam que o general Estevam Theophilo Gaspar de Oliveira, que integrou o Alto Comando do Exército e foi comandante de Operações Terrestres se reuniu com Bolsonaro no Palácio da Alvorada e supostamente consentiu com a adesão ao golpe de Estado, desde que o presidente da República assinasse a medida.

Já o general Freire Gomes revelou à PF que Bolsonaro convocou reunião para discutir proposta golpista. Segundo a Folha de S.Paulo, o plano incluía uma minuta para reverter a eleição do presidente Lula.