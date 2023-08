Após vazamento, Lula exonera diretor de segurança presidencial

Após o vazamento de e-mails com detalhes sobre a segurança de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em eventos deste ano, o presidente da República exonerou o coronel Laurence Alexandre Xavier Moreira do cargo de diretor no Departamento de Segurança Presidencial da Secretaria de Segurança e na Coordenação Presidencial do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI).



Coronel Moreira estava no GSI desde 2022, último ano da gestão de Jair Bolsonaro (PL), além de ter sido assessor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Nomeado chefe da segurança de Lula em maio, por conta da desconfiança dos petistas com o GSI, que era comandado pelo general Augusto Heleno durante o governo anterior, Moreira já teve a dispensa publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 11, com assinatura do secretário-executivo do GSI, Ivan de Sousa Corrêa Filho.

Moreira também foi assessor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), órgão que, desde março deste ano, deixou de fazer parte do GSI para ser subordinado à Casa Civil, que é chefiada pelo ex-governador da Bahia, Rui Costa (PT).