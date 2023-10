Aras será substituído provisoriamente na PGR por apoiadora de Moro

Uma das signatárias de uma carta que apoiava a nomeação de Sérgio Moro como ministro da Justiça e Segurança Pública, no fim de 2018, a vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), Elizeta Ramos, assumirá interinamente a Procuradoria-Geral da República (PGR) a partir desta quarta-feira, 27.



Com a saída do atual PGR, Augusto Aras, que ainda não teve o substituto definitivo anunciado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o posto deve ser ocupado provisoriamente por quem exerce a vice-presidência do CSMPF. O mandato de Aras se encerra nesta terça-feira, 26.

Lula deve anunciar duas nomeações em breve: além do novo PGR, o presidente da República definirá quem será o substituto de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o chefe do Executivo Federal não deve ser pressionado a fazer as escolhas, pois "tem seu tempo para fazer".

Sobre Sérgio Moro

Atualmente senador, Sérgio Moro (União Brasil-PR) foi juiz federal responsável por condenações que levaram Lula para a prisão, em abril de 2018. O petista ficou detido na sede da Polícia Federal de Curitiba por 580 dias.

Na ocasião da prisão, Lula liderava as pesquisas para a eleição presidencial. Sem seu nome na disputa, o candidato eleito foi Jair Bolsonaro (PL), que nomeou Sérgio Moro como ministro da Justiça e Segurança Pública.

Bolsonaro e Moro romperam em 2020, o que fez o ex-juiz federal, que chegou a ser cotado como ministro do STF, deixar o governo. Em 2022, Moro foi eleito senador e sua esposa, Rosangela Moro (União Brasil-SP), foi eleita deputada federal.