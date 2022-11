Área do Projac sofre incêndio de grandes dimensões

O vídeo de um incêndio em uma área do Projac, que começou na manhã desta sexta-feira, 18, tem circulado nas redes sociais. Chama a atenção a grande quantidade de fumaça que sai do local, onde acontecem as gravações de da novela do Globoplay "Todas as Flores".

Segundo o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, a Globo está fazendo uma apuração para saber das dimensões e impactos causados.

Não se tem informação das causas do incêndio e se há feridos. O Projac, que fica no Rio de Janeiro, é o centro de produção televisiva da TV Globo, onde são gravadas não só novelas, mas programas de maneira geral.



Confira abaixo o vídeo do momento do incêndio:

null Reprodução I Redes Sociais