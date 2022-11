Arthur Lira tem sido colaborativo e pode compor base de Lula

As informações de que o PT não deve lançar candidato para a eleição para a Presidência da Câmara e que o atual presidente da casa, Arthur Lira (PP-AL), deverá ser candidato à reeleição com o apoio da legenda, vêm se confirmando a menos de três meses para o pleito na casa legislativa.

Leia mais: PT não definiu se apoiará reeleição de Lira para presidente da Câmara

Líder petista na Câmara, Reginaldo Lopes (PT-MG) afirmou que uma eventual aliança com Arthur Lira (PP-AL), sua opinião, tem a ver com a maneira como o alagoano tem se portado na transição. “Sempre tem viabilizado e tentado contribuir com os governantes, com os presidentes”, disse em entrevista à Folha de S. Paulo.

Segundo Reginaldo Lopes, Lira, que foi um dos principais apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), não pediu nada ao PT em troca do apoio para a eleição para a Presidência da Câmara. “Ele falou que via no gesto do presidente Lula o diálogo. Ou seja, eu também concordo com o presidente Arthur Lira. Lula reinaugurou uma nova fase na República brasileira, que é o respeito às instituições, aos Poderes, às lideranças”, opinou.