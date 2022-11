PT não definiu se apoiará reeleição de Lira para presidente da Câmara

Após Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vencer a eleição presidencial, em 30 de outubro, seus correligionários já iniciaram conversas sobre a composição da Câmara. A cautela, para dois dos deputados federais baianos do partido, deverá ser prioridade para definir um eventual apoio na eleição para a Presidência da Câmara, que acontecerá no início de fevereiro. Ventila-se a possibilidade de a reeleição de Arthur Lira (PP) vir a ser apoiada pelo PT.

“Dizer um nome agora é precipitado. Passa pelo centrão e por alguns setores conservadores. Será um governo de coalizão, não só do PT”, disse o deputado federal Zé Neto (PT), em conversa com o portal A TARDE. O parlamentar nascido em Feira de Santana disse enxergar que a prioridade do momento é "tirar o Brasil da ribanceira" e que, para tanto, é preciso de “caldo de galinha e cautela”.

“Nosso objetivo é dar sustentação para as grandes mudanças que vão acontecer no país”, continua Zé Neto, que disse enxergar como improvável a possibilidade de o PT lançar uma candidatura para a Presidência da Câmara..

Posicionamento semelhante tem o deputado federal Jorge Solla (PT), que disse que, pela sua experiência na Câmara, muita água ainda irá rolar até o dia da eleição na casa legislativa. A prioridade do momento, segundo ele, é ajudar a equipe de transição com dados, sugestões e suporte. “O que já está definido é que o presidente Lula vai restabelecer um patamar republicano na relação entre os poderes”, argumenta.

“Então, o Executivo não vai interferir na eleição para a Mesa Diretora da Câmara e do Senado. São questões internas que devem ser resolvidas pelos deputados”, continuou Solla, em conversa com o portal A TARDE. “O PT, enquanto bancada, atua hoje na Federação com o PCdoB e o PV. Nós vamos nos reunir para decidir a estratégia no momento adequado”, completou o deputado federal.