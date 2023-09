Arthur Maia critica Nunes Marques por autorizar ausência de depoente

Tanto na Câmara como no Senado, a decisão de Nunes Marques de autorizar a ausência de uma depoente na CPMI de 8/1 foi criticada.



Um dos que se manifestou contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) foi o presidente da CPMI e deputado federal Arthur Maia (União Brasil-BA), que chamou de "monocrática" a decisão de poupar do depoimento a ex-diretora de Inteligência do Distrito Federal, Marília Alencar.

"Uma posição isolada, de um único ministro, se sobrepõe a uma decisão conjunta e unânime de uma comissão parlamentar de inquérito", afirmou o parlamentar baiano.

Pesa contra Marília Alencar a acusação de omissão, por não combater os ataques golpistas em 8 de janeiro, que atingiram o Congresso, o Palácio do Planalto e a sede do STF.