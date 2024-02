Ato do dia 25 será pauta de encontro entre Bolsonaro e Malafaia | A TARDE

A dez dias da manifestação "em defesa da democracia", o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se reúne nesta quinta-feira, 15, com aliados, para discutir as estratégias para o ato que realizará na Avenida Paulista, em São Paulo, no dia 25 de fevereiro. Entre os que marcaram presença no encontro estão o pastor Silas Malafaia e o ex-ministro das comunicações, Fábio Wajngarten.

Na ocasião, Bolsonaro deve organizar como funcionará a manifestação com Wajngarten e Malafaia, que segundo informações da Igor Gadelha, do portal Metrópoles, foi o proponente do ato.

Durante a ação, o ex-presidente desfilará pelas ruas da Av.Paulista em trio elétrico, em que discursará para os seus apoiadores.