Bancada ruralista articula derrubar veto ao marco temporal | A TARDE

Mesmo com o veto do presidente Lula (PT) sobre a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, parlamentares voltaram a defender a matéria no Congresso. Líderes de partidos e a bancada ruralista acreditam na derrubada da decisão do Palácio do Planalto. As informações são do jornal O Globo.

Em nota divulgada à imprensa, a bancada ruralista, que conta com 303 deputados federais e 50 senadores, reforça a defesa da derrubada do veto.

“A decisão dos dois Plenários é soberana e deve ser respeitada pelos demais Poderes da República, em reconhecimento às atribuições definidas na Constituição Federal”, diz a nota.

Caso a medida se concretize, a ação será considerada como uma derrota para o governo Lula. A possibilidade de o Congresso se manifestar contra o governo era mencionada por congressistas, até mesmo antes da aprovação da medida.