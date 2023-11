Barroso diz que STF precisa reconquistar a população | A TARDE

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, disse, nesta segunda-feira, 23, que é preciso desmistificar o imaginário da população de que a Corte seja um problema. O ministro afirmou que não há crise entre os Poderes e uma parte da classe política tem se colocado como representante de um eleitorado receoso sobre o tribunal.

O presidente do Supremo ainda disse que o STF é “um tribunal que presta serviços ao país e, como toda obra humana, tem acertos e desacertos”, durante um almoço em um hotel, em São Paulo, conforme informação divulgada pelo jornal Metrópoles. O evento foi promovido pelo Instituto dos Advogados de São Paulo (Iasp) patrocinado pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) e por uma empresa da área de educação.

Participaram também do evento o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), desembargador Ricardo Anafe, representantes de associações da magistratura, o secretário de Justiça de São Paulo, Fábio Prieto, e o secretário Nacional de Justiça, Augusto Arruda Botelho. O evento também teve a presença de advogados, como Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, que presidiu a OAB e foi secretário de Segurança Pública de São Paulo.

Barroso também disse que as eleições de 2022 foram polarizadas e com resultados próximos. Por isso, há uma grande parcela da sociedade brasileira que não se sentiu representada com o resultado.