Bolsonarista que quer separar NE tem R$ 480 mi em contratos do governo

Autor de mensagens que pediam que o Nordeste fosse separado do resto do país, por conta da expressiva votação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na região, o empresário e prefeito da cidade mineira de Betim, Vittorio Medioli (sem partido), já assinou R$ 480 milhões em contratos com o Governo Federal.



A constatação foi feita pelo jornal Folha de S. Paulo. O bolsonarista é sócio da concessionária Deva Veículos, que desde o início da gestão Bolsonaro, em 2019, já recebeu pagamentos de R$ 230 milhões referentes aos contratos com a administração federal.

Apenas no ano passado, a Deva ganhou licitações para fechar contratos com a Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba) que somam R$ 354 milhões.

Vittorio Medioli, que nasceu na Itália, disse que os estados em que Bolsonaro ganhou representam 80% do PIB e 74% da produção e que agora apenas uma região estaria em festa, enquanto as outras estariam mais contrariadas do que felizes. Após a repercussão da sua fala, o bolsonarista disse ser contra a divisão territorial.