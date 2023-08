Bolsonaro afirma que não mantém contato com Zambelli desde eleições

Em meio à possibilidade de cassação do mandato da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), o ex-presidente Jair Bolsonaro, do mesmo partido, afirmou que não mantém contato com a parlamentar desde as eleições do ano passado. As informações são do Jornal O Estado de S.Paulo.

“Ela queria falar comigo um tempo atrás, eu não respondi. Eu me recolhi desde o segundo turno das eleições, não falo com quase ninguém. Voltei há pouco tempo à quase normalidade da vida pública. Nada contra a Carla Zambelli, espero que ela explique tudo o que aconteceu", comentou, nesta segunda-feira, 7.

Apesar de ser uma das apoiadoras assíduas de Bolsonaro, o ex-mandatário se afastou de Zambelli desde o episódio em que a parlamentar apareceu em vídeo correndo pelas ruas de São Paulocom uma arma apontando para um homem com quem tinha discutido numa calçada.

Zambelli, atualmente, é investigada pela Polícia Federal na Operação 3FA, que apura uma possível invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para a inserção de um mandado de prisão falso contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.