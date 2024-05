Bolsonaro apresenta evolução clínica, mas segue sem previsão de alta | A TARDE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou uma "ótima evolução clínica" segundo boletim médico divulgado na manhã desta quarta-feira, 15. Ele segue internado no Hospital Vila Nova Star, da Rede D’Or, na zona sul da cidade de São Paulo.

Bolsonaro deu entrada no hospital no dia 6 de maio para tratar uma erisipela. O ex-presidente luta contra uma infecção de pele causada por bactéria, na perna esquerda.

>> Lenda da narração esportiva, Sílvio Luiz morre aos 89 anos

De acordo com o boletim, Bolsonaro está recebendo antibióticos por via endovenosa e tem melhora progressiva no quadro infeccioso. Ainda não há previsão de alta.

Quando deu entrada no hospital, Bolsonaro também reclamava de desconforto no intestino, no entanto, o problema não foi citado no boletim médico de hoje.

Ele segue sob os cuidados do cirurgião Antônio Macedo e do cardiologista Leandro Echenique.

Publicações relacionadas