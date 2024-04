Bolsonaro convoca nova manifestação no Rio de Janeiro | A TARDE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) convocou uma nova manifestação para o dia 21 de abril, feriado nacional de Tiradentes. O movimento desta vez será realizado no Rio de Janeiro.

"Estou te convidando para uma grande manifestação no Rio de Janeiro, na Praia de Copacabana. Estaremos dando continuidade ao que aconteceu em São Paulo, no dia 25 de fevereiro. Estamos discutindo, levando informações para vocês, juntamente com autoridades e o pastor Silas Malafaia, sobre o nosso Estado Democrático de Direito e, também, falarmos sobre a maior fake news da história do Brasil, que está resumida hoje na minuta de golpe", disse o ex-presidente.

Bolsonaro acrescentou ainda que a manifestação terá o objetivo de "lutar pela democracia" e pela "liberdade".

O ex-presidente é investigado por envolvimento em tentativa de golpe. Além dele, generais das Forças Armadas e ex-ministros também são alvos da Polícia Federal. O grupo teria se organizado para anular o resultado das eleições de 2022 e evitar a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além de planejar prender ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

No dia 8 de fevereiro, a PF cumpriu 33 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva. Após a ação da operação Tempus Veritatis, Bolsonaro convocou manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo.

"Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração. Nada disso foi feito no Brasil. Por que continuam me acusando de golpe? Porque tem uma minuta de decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Deixo claro que estado de sítio começa com presidente convocando conselho da República. Isso foi feito?", questionou Bolsonaro na ocasião.